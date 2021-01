Marcão ressalta retomada da confiança no Fluminense após “acidente de trabalho”

Ausente nos últimos dois jogos do Brasileirão por ter testado positivo para a covid-19, Marcão voltou ao comando do Fluminense na noite deste sábado. O mais importante na vitória por 1 a 0 sobre o Sport, segundo o treinador, foi a a retomada da confiança.

“É lógico que queremos melhorar o nosso jogo, mas valorizamos muito este jogo, a entrega, tudo que fizemos para esta partida. Era um jogo para vencermos. Para retomarmos a confiança. Que o jogo passado foi uma noite ruim. Um acidente de trabalho”, afirmou Marcão, aliviado com a reação depois de ver o time ser goleado pelo Corinthians por 5 a 0.

Após um primeiro tempo morno e sem muitas chances de gol, o Sport teve um jogador expulso antes do intervalo. Na etapa final, o Flu veio com tudo e abriu o placar logo no início. Mas depois de criar algumas chances de ampliar, recuou e foi pressionado pelo Sport no final do jogo.

Marcão, entretanto, negou que tenha pedido para que o time recuasse a marcação.

“Nunca vou pedir para minha equipe recuar. Mesmo em um momento que sentimos que poderíamos ser pressionados, pedimos também para o time marcar em cima, para tentar tirar essa bola. Lógico que queremos jogar os 90 minutos pressionando, marcação em cima, mas haverá jogos que teremos que nos adaptar. Mas o mais importante é que, mesmo em uma linha média baixa, estarmos bem postados. Temos que ter inteligência e calma para não sofrermos o gol, e foi isso que aconteceu hoje”, disse o técnico do Flu.

O Fluminense é o sétimo colocado na tabela de classificação com 46 pontos. O Tricolor segue sonhando com uma vaga na Libertadores, mas Palmeiras (48) e Flamengo (49), têm dois jogos a menos.