Marcelo Cabo lamenta gols de bola parada em derrota para o Atlético-MG

O técnico Marcelo Cabo lamentou os gols de bola parada que o Atlético-GO sofreu na derrota por 3 a 1 para o Atlético-MG, no domingo. Para o treinador, o Dragão chegou a equilibrar o jogo no segundo tempo, mas pecou na bola aérea defensiva.

Atlético-MG 3×1 Atlético Goianiense O Dragão estaciona nos 36 pontos, ocupando o 12° lugar no Brasileirão. O próximo jogo será contra o Botafogo, no Engenhão, quarta-feira (20), às 17 horas. 🔴⚫#BRACG pic.twitter.com/NO7LT9R7bQ — Atlético Clube Goianiense (@ACGOficial) January 17, 2021

“Nos primeiros 15 minutos, a nossa marcação não encaixou e eles fizeram 1 a 0. Depois, conseguimos equilibrar e corrigimos as linhas. Depois dos 20 minutos, fizemos um jogo bastante equilibrado e aí pecamos na bola parada. Conseguimos conversar com os jogadores, corrigir o que tinha que ser corrigido e voltamos bem melhor no segundo tempo. Estávamos com um jogo bastante encaixado e tomamos outro gol de bola parada”, disse o treinador.

“A gente deixou de levar um ponto aqui por conta da bola aérea. Temos que continuar trabalhando dentro das nossas convicções. Estamos passando por situações difíceis, com perda de jogador e lesões. Temos que ter sabedoria nesse momento para poder usar jogadores em mais de uma função”, concluiu.

O próximo jogo do Atlético-GO será quarta-feira, contra o Botafogo, às 18h15 (de Brasília). O Dragão está na 13ª colocação, com 36 pontos.