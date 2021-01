Marcelo Cabo lamenta o primeiro tempo do Atlético-GO diante do Vasco

O técnico Marcelo Cabo reconheceu em entrevista coletiva as dificuldades do Atlético-GO no primeiro tempo diante do Vasco, em jogo que terminou empatado em 0 a 0 nesta última quinta-feira.

Heber Gomes-ACG

“O primeiro tempo nosso foi muito abaixo do que esperávamos. Procuramos entender esse novo Vasco e tivemos muita dificuldades na etapa inicial. Tecnicamente fomos muito abaixo”.

Em compensação, o treinador admitiu uma melhora na segunda etapa: “No segundo tempo fomos outra equipe, conseguimos encaixar a marcação e a criação deles foi muito menor”.

Próximo compromisso do Atlético-GO é contra o Bahia, no domingo, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.