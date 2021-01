Marcelo D2 e a mulher testam positivo para Covid-19, e cantor faz apelo · .

Marcelo D2 e sua mulher, Luiza Machado, testaram positivo para Covid-19. O cantor deu a notícia aos fãs e aproveitou para pedir que as pessoas se cuidem. “Usem máscara, fiquem em casa, se puderem”, disse o músico em vídeos publicados em seu perfil no Instagram.

O artista explicou que não teve sintomas, diferente de sua mulher, que sentiu os impactos da doença. “Eu e Luiza pegamos Covid. Eu nem senti, nem soube que eu tinha. Luiza teve poucos sintomas, ainda bem, mas perdeu paladar, olfato e teve um pouco de dor de cabeça”, contou D2.

“A gente está isolado pra não passar pra ninguém. A gente tá aqui no meio do mato, cuidando da saúde. Espero que vocês cuidem da de vocês também. A vacina tá chegando, mas sabem como é o Brasil, vai demorar pra cacete. Usem máscara, fiquem em casa, se puderem”, completou.

O músico também fez um post no Twitter e explicou que ele a mulher estão chegando ao 12º dia de isolamento em decorrência do coronavírus. “Eu só soube depois e foi assintomático, Luiza já está no 12º dia, está bem mas resolvemos ficar isolados mais uns dias”, escreveu.

