Marcelo Lomba comemora nona vitória consecutiva do Inter: “Fomos eficientes”

Internacional e Bragantino fizeram o duelo das duas melhores equipes do returno neste domingo. O Colorado conseguiu a nona vitória consecutiva na competição ao bater o Braga por 2 a 1.

“Três pontos que são importantes na caminhada. A gente sai daqui vitoriosos. Queria dar os parabéns para o Bragantino, jogou bem, está com o time bem encaixado. E o Inter soube prevalecer na força do grupo, na raça. Talvez não tenha sido nossa melhor exibição, mas a gente foi eficiente. É muito bom sair com esses três pontos”, disse Marcelo Lomba.

O Inter segue na liderança do Brasileirão, com 65 pontos – cinco de diferença do vice-líder Atlético-MG. O Flamengo joga nesta segunda-feira e pode diminuir a diferença para quatro pontos.