Marcelo Serrado assume cargo de diretor artístico na gestão Eduardo Paes · .

Marcelo Serrado assumiu uma nova função na carreira neste início de 2021. O ator de 53 anos aceitou a indicação da gestão Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e se tornou diretor artístico da Fundação Cidade de Artes, um centro de valorização cultural localizado na capital fluminense.

A informação foi antecipada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, neste quinta-feira (21). Serrado explicou o que espera fazer no local.

“Uma gestão democrática, plural e com diversidade. É assim que idealizamos a gestão da Cidade das Artes, priorizando o acesso da população, com uma programação de qualidade, múltipla e que se comunique com os cariocas, fluminenses e visitantes”, escreveu ele.

“Quero uma escola de musicais. A Cidade das Artes dará oportunidade para os jovens da periferia que pretendem estudar, se aperfeiçoar, buscando a profissionalização desta linguagem de espetáculo”, elencou o agora diretor artístico.

O convite ao ator representa uma mudança na forma com que a Prefeitura do Rio de Janeiro se relaciona com a classe artística. A gestão anterior, de Marcelo Crivella, não tinha um bom relacionamento com parte dos realizadores culturais do Rio de Janeiro. Ainda mais com nomes ligados à Globo, caso de Serrado.

De acordo com o diretor artístico, o espaço terá teatro de câmara, com 438 lugares, para músicos recém-formados e cantores líricos apresentarem os seus trabalhos. “A Cidade das Artes será sinônimo de Rio: talento, acesso, diversidade e pluralidade”, projetou.

“[Terá] Uma ópera por ano, musicais, dança e shows na Grande Sala, um teatro com mais de mil lugares, equipado e com estrutura técnica. Vamos mostrar nesse palco, além de artistas consagrados, novas equipes criativas e técnicas da cena teatral e das artes. A melhor acústica da América Latina e a quinta acústica do mundo, esses artistas vão usufruir disso”, prometeu Serrado.