Marcinho vai prestar depoimento sobre atropelamento com uma vítima

O ano não começou bem para o lateral-direito Marcinho. O jogador, que deixou o Botafogo após não renovar contrato, se envolveu em um acidente de trânsito que vitimou uma pessoa.

Segundo relatos, Marcinho conduzia o veículo e teria saído do local sem prestar socorro. No entanto, o carro envolvido no acidente foi achado e periciado pela Polícia.

Por meia de nota enviada pela assessoria de imprensa do jogador, Marcinho e a família vão prestar todo o auxílio à vítimas. Além disso, tanto o lateral quanto seu pai, cuja empresa em seu nome está registrado o carro, vão prestar depoimento.

Confira a nota:

A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades.