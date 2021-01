Marcius Beltrão assume a Secretaria de Saúde de Coruripe

Quem assumiu a Secretaria Municipal de Saúde de Coruripe foi o ex-prefeito de Penedo, Marcius Beltrão. O município que a partir de agora será comandado por seu irmão Marcelo, possui importantes equipamentos de saúde que foram essenciais ao Estado de Alagoas nesse momento de pandemia.

O ex-prefeito Marcius Beltrão possui grande experiência administrativa, além de vivência nas políticas públicas de saúde por sua atuação à frente do CONISUL – Consórcio Intermunicipal do Sul de Alagoas. Defensor do diálogo e sempre aberto aos questionamentos da população, Marcius será peça fundamental para que Marcelo faça um grande governo em Coruripe.