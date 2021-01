Marcos cita foco nas Copas após derrota e brinca sobre show no Mané Garrincha

Com Marcos como telespectador, o Palmeiras perdeu por 2 a 0 para o Flamengo na noite desta quinta-feira, no Estádio Mané Garrincha. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, como de costume, o ex-goleiro Marcos repercutiu o resultado do Campeonato Brasileiro em tom de brincadeira.

“E aí, galera! Passando aqui para avisar que o Mané Garrincha também foi liberado para show: U2”, disse Marcos por meio de vídeo, citando a célebre banda irlandesa. Na última segunda-feira, após goleada do Palmeiras sobre o Corinthians, o goleiro havia brincado ao falar que o Allianz Parque estava liberado para shows.

Na mesma postagem, o bem-humorado Marcos minimizou a derrota diante do Flamengo. “Amigos, nem podemos exigir mais nada do nosso time no campeonato. É focar nas copas e tentar no Brasileiro, chegar onde der!”, escreveu o ex-goleiro do Palmeiras.

Em uma nova publicação, ao se despedir de seus seguidores, Marcos já adotou tom otimista. “Pronto, já passou minha tristeza. Estou feliz e animado de novo! Vamos ganhar, porcô!”, escreveu, citando grito tradicionalmente entoado pela torcida nos estádios.

Com os mesmos 51 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Pela 32ª rodada do torneio nacional, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Ceará às 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Castelão.

Na final da Libertadores, o Palmeiras pega o Santos às 17 horas do dia 30 de janeiro, no Estádio do Maracanã. Já as duas partidas decisivas diante do Grêmio pela Copa do Brasil terão as datas confirmadas pela CBF apenas após a definição do campeão continental, mas a equipe alviverde decidirá em casa.