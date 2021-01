Marcos congratula Galiotte por bom momento do Palmeiras: “24 horas de dedicação”

O ex-goleiro Marcos utilizou as suas redes sociais nesta quinta-feira para parabenizar o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, pelo bom trabalho que ele está realizando à frente do clube, mesmo com os diversos desafios que ele está enfrentando, dentro e fora de campo.

Em seu texto, o ídolo palmeirense relembrou que, no início de novembro de 2020, o pai do mandatário, Wilson Galiotte, faleceu e, em meados de outubro, o Verdão ficou sem técnico após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo.

“Quero aqui fazer uma lembrança justa, o pai faleceu, o Palmeiras ficou sem treinador em um momento ruim e a culpa era dele, 24 horas de dedicação ao clube, nesse momento bom que estamos passando, não podemos esquecer, a culpa também é dele! Parabéns Maurício Galiotte, uma justa lembrança a você!”, escreveu.

O Alviverde chega ao final da atual temporada classificado para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores, além de ainda brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

A decisão do torneio continental está marcada para o próximo dia 30, no Estádio do Maracanã, diante do Santos. Caso o time de Abel Ferreira vença este jogo, ainda haverá o acréscimo da disputa do Mundial de Clubes no calendário do clube.

Antes disso, no entanto, o Palmeiras se concentra no Brasileirão. Nesta sexta-feira, a equipe enfrenta o Grêmio, pela 30ª rodada do Nacional. O Alviverde está em sexto lugar, com 47 pontos, apenas dois a menos que os gaúchos, que estão em quinto.