Marcos Guilherme pode completar 50 jogos pelo Internacional contra o Bragantino

Líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino, neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em busca de sua nona vitória consecutiva na competição, fato que, se acontecer, aproximará ainda mais o time de um título que não vem há 41 anos. O confronto válido pela 33ª rodada pode ter um significado especial para o meia-atacante Marcos Guilherme, perto da marca de 50 jogos com a camisa do Colorado.

“Alcançar essa marca de 50 jogos em um clube com a grandeza do Internacional é um privilégio e uma honra enorme. Ainda mais num momento decisivo como esse em que estamos lutando por um título que o time não conquista há muito tempo. Desde o meu primeiro dia aqui já me senti em casa e fui muito bem tratado por todos. Agora, espero seguir retribuindo todo esse carinho, me dedicando em campo e ajudando o Inter a buscar essa conquista do Brasileirão e de outras competições que virão pela frente”, afirmou.



Marcos Guilherme pode chegar à marca de 50 jogos pelo Internacional Foto: Divulgação/Internacional

Contratado no início de 2020, Marcos Guilherme teve uma rápida readaptação ao futebol brasileiro. Com 49 jogos, o camisa 23 é, ao lado de Rodrigo Lindoso, o terceiro jogador de linha do Inter com mais jogos na temporada, atrás apenas de Thiago Galhardo (51) e Victor Cuesta (52). Nesse período, marcou quatro gols e deu três assistências.

No Brasileirão, Marcos Guilherme atuou em 25 das 32 rodadas. Na última delas, inclusive, o clássico Gre-Nal, foi acionado durante o segundo tempo, quando o time perdia por 1 a 0, e ajudou o Colorado a buscar a virada nos minutos finais. O resultado encerrou um incômodo tabu de 11 jogos sem vencer o maior rival e, de quebra, ainda aumentou a vantagem da equipe na liderança da competição nacional, que, neste fim de semana, entra em sua reta final.

Com todos os times igualados agora em números de jogos e restando apenas seis rodadas para conhecermos o campeão, o Campeonato Brasileiro tem hoje o Inter como líder, com 62 pontos, quatro a mais que o Flamengo e o São Paulo, segundo e terceiro colocados, respectivamente.

“Estamos vivendo um grande momento. Essa sequência de resultados positivos nas últimas rodadas se deve ao excelente trabalho e a dedicação de todos aqui no clube. Graças a Deus os resultados estão sendo colhidos, mas sabemos o quão complicado é o Brasileiro. Ainda não tem nada definido. Precisamos manter esse ritmo nessa reta final para que as vitórias sigam vindo e, assim, possamos ganhar esse título que nos colocará na história do Inter”, finalizou Marcos Guilherme.

Depois do Red Bull Bragantino, o Internacional ainda enfrentará nas últimas rodadas o Athletico-PR, Sport, Vasco, Flamengo e Corinthians.