Marcos Mion ‘arquiva’ trajetória na Record e faz mistério sobre novos rumos · .

Após ter sido demitido da Record na manhã de quarta (27), Marcos Mion parece já estar pronto para alçar novos voos profissionais. O apresentador publicou nesta quinta (28) um vídeo em seu perfil no Instagram em que arquiva algumas fotos tiradas durante os dez anos em que trabalhou na emissora de Edir Macedo e abre uma nova pasta, em referência ao futuro de sua carreira.

Mion ainda não fez um discurso oficial em relação à saída repentina da Record. Com menos de um minuto, o vídeo foi seu primeiro “pronunciamento” até então.

Nas imagens, é possível ver uma tela de computador em que aparecem diversas fotos, desde a época em que Mion apresentava o Legendários (2020-2017). Elas fazem parte de uma pasta, que o ex-apresentador de A Fazenda nomeia como Record – 2010/2020.

Em seguida, ele abre uma nova pasta, e o vídeo chega ao fim bem na hora em que Mion escreveria o nome do arquivo.

Confira:

Nos bastidores, especula-se que uma possível contratação do apresentador pela Globo e relacionamentos tensos entre ele e funcionários da alta cúpula da Record podem ter ocasionado a demissão.

Fontes do . afirmam que Mion foi pego de surpresa, não esperava ser demitido durante as férias. Ele ainda estava reunido com a direção da emissora quando a notícia foi publicada no portal R7, da Record.