Marcos Paulo desfalca o Fluminense no duelo contra o Corinthians

Depois de aliviar a pressão com a vitória no clássico sobre o Flamengo, o Fluminense vai em busca do embalo por uma vaga na Libertadores. Nesta quarta-feira, a equipe carioca viaja para enfrentar o Corinthians, em São Paulo.

O duelo é válido pela 29ª rodada da competição e está marcado para as 21h30 (de Brasília). Os dois times estão em confronto direto por uma vaga no G-6 do Campeonato Brasileiro.

O técnico Marcão segue afastado após testar positivo para covid-19, e o auxiliar Ailton Ferraz ganhou uma má notícia nesta segunda-feira: o atacante Marcos Paulo sentiu dores no pé e foi vetado para a partida. O jogador vai ficar no Rio de Janeiro realizando tratamento.

Com isso, o Fluminense perde mais uma opção no banco para a partida, já que Felipe Cardoso, suspenso, também está fora.

Se vencer na capital paulista, o Fluminense encosta de vez na briga para entrar na zona de classificação para a Libertadores. O tricolor carioca soma 43 pontos em 28 jogos disputados, 4 a menos do que o Palmeiras, que ocupa a sexta colocação no momento.