Marcos Paulo volta a sentir dores no pé; Fluminense divulga relacionados e fala em acidente doméstico

Horas antes de entrar em campo para receber o Sport, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para o jogo a ser realizado às 19h deste sábado, no Maracanã e pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcos Paulo é a ausência mais destacável da relação, pois o atacante voltou a sentir a dores.

Marcos Paulo passou por um pequeno acidente doméstico no dia 7, quando se queixou de dores e teve uma entorse no dedão do pé direito constatado. Depois do tratamento, ele participou de treinos na semana. Porém nesta sexta, voltou a relatar dores no local e, por isso, será baixa hoje. Ele ainda passará por novos exames no departamento médico para saber se há alguma patologia mais grave.

MUDANÇAS NA LISTA E NO TIME



Ainda sobre a lista de Marcão, em relação ao jogo anterior (na vexatória goleada sofrida para o Corinthians, por 5 a 0), saem Frazan, Miguel e Nascimento para as entradas de John Kennedy, Luiz Henrique e Felippe Cardoso

Marcão, aliás, retorna à beira do campo após se recuperar de Covid-19. O treinador promoverá as entradas de Martinelli, Luiz Henrique e Lucca nas vagas de Yuri, Hudson e Wellington Silva no time titular.

Portanto, o time que vai a campo deve ter: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferra, Danilo Barcelos; Martinelli, Yago Felipe, Michel Araújo; Lucca, Luiz Henrique e Fred. A informação foi dada inicialmente pelo “ge”.

OUTROS DESFALQUES



Além de Marcos Paulo, outros desfalques para o jogo são o meia Paulo Henrique Ganso, que ainda se recupera de cirurgia no apêndice, e Muriel. O goleiro sofreu forte pancada no rosto após bolada no treino e precisou ir para o hospital. João Lopes, do Sub-23, entrará em seu lugar.

TODOS OS RELACIONADOS

Goleiros

João Lopes

Marcos Felipe

Laterais

​Calegari

Danilo Barcelos

Igor Julião

Egídio

Meio-campistas

​Hudson

Martinelli

Michel Araújo

Nenê

Yago Felipe

Yuri

Atacantes

​Caio Paulista

Felippe Cardoso

Fernando Pacheco

Fred

John Kennedy

Lucca

Luiz Henrique

Wellington Silva