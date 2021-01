Marcos provoca Corinthians após goleada do Palmeiras: ‘Cadê a novidade?’

Sempre bem humorado desde os tempos de jogador, Marcos, ídolo da torcida do Palmeiras, não ficou calado. O ex-goleiro aproveitou a oportunidade e provocou o eterno rival Corinthians após a goleada por 4 a 0.

Em sua conta no Instagram, Marcos publicou um vídeo e, como sempre, brincou com a torcida rival após a goleada. O ‘São’ Marcos ainda questionou se o Allianz Parque estava liberado para shows após a grande atuação do time de Abel Ferreira.

– Mancada, hein gente? Vocês tavam sabendo que o Allianz Parque já estava liberado para show? (risos). Se eu estiver sonhando, não me acorde que está bom demais. Cadê a novidade? –

O Palmeiras bateu o Corinthians por 4 a 0 no Allianz Parque em uma grande atuação. A equipe alviverde bateu o rival no dérbi paulista com dois gols de Raphael Veiga e dois de Luiz Adriano.