Marcos vê Rony deixando Neuer com ‘dor nas costas’ no Mundial, mira passar São Paulo e provoca Corinthians: ‘Já ficou para trás’

Figurinha carimbada nas comemorações do Palmeiras, o ídolo Marcos não se conteve após o título da Conmebol Libertadores. 22 anos depois da conquista da 1999, o ex-goleiro, protagonista no primeiro triunfo no torneio continental, celebrou a vitória em cima do Santos que deu o bicampeonato ao Palestra.

Em live realizada nas redes sociais, Marcos já projetou Rony, que deu a assistência para o gol do título do Palmeiras, ‘entortando’ Neuer e aflinetou os rivais São Paulo e Corinthians.

“Já to vendo o Rony Rústico dar pedalada contra o Bayern de Munique, deixar o Neuer com dor nas costas”.

“Se Deus quiser, ano que vem a gente passa o São Paulo. O Corinthians já ficou pra trás”, complementou.

Em relação a Weverton, um dos principais personagens do Palmeiras na temporada e na conquista da Libertadores, Marcos abriu o jogo sobre a promessa de entregar a lendária camisa 12 ao goleiro alviverde.

“Prometi entregar a camisa 12 pro Weverton. Se quiser usar, tá liberado. É só trocar com o Mayke”, finalizou Marcão.

O título palmeirense veio dos pés, ou melhor, da cabeça de Breno Lopes. O atacante, que entrou na segunda etapa, marcou aos 54 minutos após assistência de Rony e deu o bicampeonato da Libertadores ao Palestra.