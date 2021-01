Maria Adília mente e se queima feio para proteger patrão ‘monstro’ · .

Guiomar (Claudia Netto) vai dar uma prensa em Maria Adília (Inez Vianna) para obrigá-la a confessar que Dionísio (Sérgio Mamberti) é o verdadeiro pai de Candinho (José Loreto) em Flor do Caribe. Contra a parede, a cordelista inventará uma mentira cabeluda para proteger o avô de Alberto (Igor Rickli) na novela das seis.

A filha de Veridiana (Laura Cardoso) voltou à Vila dos Ventos depois de passar duas décadas desaparecida no folhetim de Walther Negrão. Ela, no entanto, viveu momentos de terror nas mãos do milionário, que chegou a se levantar da cadeira de rodas para agarrá-la à força.

Obcecado pela ex-funcionária, o patriarca dos Albuquerque chegará a sequestrá-la para oferecer mundos e fundos em troca de uma noite de amor. Enojada, a mãe de Dadá (Renata Roberta) recusará a oferta e sofrerá uma nova ameaça do antagonista de Sérgio Mamberti –ele mandará matá-la caso ela se atreva a revelar a identidade do pai de Candinho.

Por isso, Maria Adília negará de pés juntos que se envolveu com o patrão ao ser questionada pela personagem de Claudia Netto. “Se não é esse o motivo, por que esse medo todo que você sente do Dionísio? Eu vi claramente naquele dia que você estava na mansão”, estranhará a dondoca.

“Não é bem medo. Eu só estava nervosa. A senhora nem deve saber dessa história, mas um broche de dona Helga sumiu quando eu trabalhava para os Albuquerque. Ela me acusou de roubo, e aí eu fiquei com um medo danado dele ressuscitar essa história e chamar a polícia”, enrolará a amiga de Jurema (Dadá Coelho).

Pega na mentira

Guiomar não acreditará em uma só palavra e ainda perderá a paciência. “Sei, foi por causa de um broche desaparecido há 26 anos que você fugiu de casa, deixou a sua mãe e seus filhos para trás sem notícias por esse tempo todo?”, emendará a namorada de Duque (Jean Pierre Noher), que já conhece a fundo um dos segredos mais nefastos do sogro.

“O Dionísio já me confessou que sempre teve uma fixação em você desde que foi trabalhar naquele mausoléu. Eu sei que os homens dessa família perdem o senso e são capazes das maiores barbaridades quando se tornam obcecados por uma mulher. Ou melhor, uma vítima do sexo feminino”, dirá a perua, em referência às maldades de Alberto contra Ester (Grazi Massafera).

A dondoca dará uma última chance para Maria Adília falar a verdade. “Me responde com sinceridade. Quem é o pai do Candinho? Por que você não conta para o seu filho? Ele quer saber tanto. Até para mim já perguntou mais de uma vez”, disparará a avó de Samuca (Vitor Figueiredo).

A escritora voltará a se embananar para sair da saia justa. “Porque nem eu mesma sei. No passado, eu tive muitos relacionamentos com muitos homens. Realmente não sei de quem Candinho é filho. Eu morro de vergonha disso. Como vou sair por aí e dizer isso para o meu filho? A senhora entende agora?”, insistirá a nordestina nas cenas que serão exibidas a partir do próximo dia 18.

Com a estreia da novela Nos Tempos do Imperador adiada, a Globo definiu a reprise de Flor do Caribe como substituta da reapresentação de Novo Mundo. Além dos spoilers, o . publica diariamente o resumo da novela das seis que a emissora reprisa devido à pandemia de Covid-19.

