Marinha abre concursos públicos com mais de 400 vagas no país; inscreva-se

A Marinha do Brasil liberou nada menos que nove editais de concurso SMV para o preenchimento de 437 vagas temporárias para graduados em diversas áreas. Os aprovados no concurso vão ingressar no Serviço Militar Voluntário de oficiais.

As vagas do concurso Marinha serão destinadas aos candidatos de ambos os sexos. Além da graduação de nível superior, o candidato deverá ter, no mínimo, 18 anos e , no máximo, 40 anos no dia 31 de dezembro do ano de sua incorporação nos quadros da Marinha.

Segundo o documento do concurso publicado, o vinculo dos militares com a Marinha terá duração de um ano, podendo ser renovado até oito anos. Não é assegurada a estabilidade empregatícia.

De acordo com as regras do concurso, nos seis primeiros meses após a aprovação no concurso, os candidatos vão ocupar o posto de Guarda-Marinha (GM). O soldo, nesse caso, vai chegar a R$7.315.

Após isso, o Oficial passará a ocupar o cargo de Segundo Tenente, com soldo de R$7.490 e ao completar um ano da incorporação passará a receber R$8.245.

No sétimo ano do serviço militar, o Oficial passará a ocupar posto de Capitão Tenente, com soldo de R$9.135. Em todos os casos, ainda há adicionais habilitação, militar e de disponibilidade.

As vagas são distribuídas pelos nove distritos navais, que englobam os estados brasileiros:

1ºDN – 222 vagas;

2º DN – 21 vagas;

3º DN – 26 vagas;

4º DN – 20 vagas;

5º DN – 18 vagas;

6º DN – 14 vagas;

7º DN – 20 vagas;

8º DN – 64 vagas; e

9º DN – 32 vagas.

Inscrição e Provas do Concurso Marinha SMV

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até 31 de janeiro de 2021, nos sites dos Comandos dos Distritos Navais da Marinha . A taxa de inscrição vai custar R$130 e deve ser paga até o dia 1° de fevereiro.

O concurso Marinha SMV vai contar com seis etapas de seleção. Entre elas:

Prova Objetiva; Prova de Títulos; Verificação de Dados Biográficos; Verificação Documental; Inspeção de Saúde; e Teste de Aptidão Física.