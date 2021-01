Marinho acredita no trabalho do Santos e diz que time jogará a final pelos torcedores

Há alguns dias da final da Libertadores, entre Santos e Palmeiras, o atacante Marinho concedeu entrevista ao canal oficial da Fifa. Entre os muitos assuntos abordados, o mais importante foi, sem dúvidas, a grande decisão no Maracanã que acontecerá no próximo dia 30. O camisa 11 falou sobre a força do grupo e destacou o trabalho realizado por todos.

“Eu acho que tudo que estamos atingindo agora é a recompensa pelo nosso trabalho duro desde o início da temporada. Nós construímos uma família aqui que, mesmo fora do futebol, é incrível. Todos os jogadores acreditam um no outro. Nós somos uma família e um time. Estamos curtindo este momento magnífico no clube e eu espero que possamos realizar nosso objetivo no final”.

🗣️ “We’ll give it our all for the @SantosFC supporters. They’re extremely passionate. We’d love to reward their fantastic support.”

🐟 Marinho discusses the #Libertadores final, support from @neymarjr & @Pele, being nicknamed after Angel Di Maria & praise from Brazil coach Tite

