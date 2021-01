Marinho assume artilharia e participa de metade dos gols do Santos no Brasileirão

Marinho assumiu a artilharia do Campeonato Brasileiro com 16 gols, lado a lado com Thiago Galhardo, do Internacional. O atacante, inclusive, participou de metade dos gols do Santos.

De acordo com levantamento do SofaScore, Marinho é o primeiro em participação em gols (22), primeiro em finalizações certas (37), segundo em gols de fora da área (4) e segundo em assistências (6).

Dos 44 gols do Peixe, o camisa 11 participou de 22. Na derrota por 4 a 3 para o Goiás no último domingo, por exemplo, ele deu o passe de letra antes de Diego Pituca dar a assistência para Lucas Braga e depois fez o seu de pênalti.

Marinho descansará contra o Atlético-MG na próxima terça-feira e é a principal esperança santista para a final da Libertadores da América diante do Palmeiras no próximo sábado, no Maracanã.