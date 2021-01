Marinho comemora bom ano com a camisa do Santos: “Foi especial”

Principal jogador do Santos em 2020, o atacante Marinho utilizou as suas redes sociais na noite desta quinta-feira para agradecer e comemorar o bom ano que teve com a camisa alvinegra.

“Fala, galera! Passando aqui para agradecer a Deus pelo ano que tive em 2020 que, apesar desse grave problema da Pandemia, foi especial para mim com a camisa do Santos. Iniciei o ano com uma lesão grave, mas que consegui passar por ela com muito empenho e força de todos vocês: amigos, familiares, o clube em geral e os torcedores. Estou terminando esse ano focado e almejando conquistas com a camisa do clube. É uma honra estar aqui. Deus me colocou no Santos para construir uma história. Isso que está acontecendo. Fiz muito pouco em comparação a tantos e tantos ídolos do Peixe. Nos momentos mais difíceis todos vocês estiveram comigo! Só tenho gratidão por isso! Obrigado por tudo! Vamos juntos!”, escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ✞ 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖓𝖍𝖔 ✞ (@marinhoofficial)

O camisa 11 terminou o ano como artilheiro isolado do Peixe, com 22 gols marcados. Para efeito de comparação, o segundo jogador que mais balançou as redes foi o Kaio Jorge, com sete tentos.

Além disso, Marinho também é o atleta que mais concede assistências no elenco santista, com sete, empatado com Soteldo.

Apesar do ano de 2020 ter acabado, a temporada do futebol segue à todo vapor. Na próxima quarta-feira, dia 6, o Santos espera contar com a boa fase do seu artilheiro para derrotar o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores.