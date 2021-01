Marinho desabafa: ‘Ninguém vai tirar da gente que somos vencedores’

O Santos não conseguiu vencer o Palmeiras e acabou ficando com o vice da Copa Libertadores da América. O atacante Marinho deu entrevista à Fox Sports logo depois da partida, não conseguiu segurar a emoção, mas fez questão de elogiar o grupo.

– Fico até sem resposta. Era o último lance e o atacante deles conseguiu fazer o gol. Não tem como a gente ficar lamentando. Duas equipes que chegaram com méritos. Eu sonhei em estar aqui, dar o título para a nação santista. Me preparei muito, saí de rede social para me concentrar. Hoje, não consegui ser o Marinho. Fico triste por não conseguir ajudar meus companheiros. Lutamos até o final. Passamos por muita coisa, desacreditados. Ninguém vai tirar da gente que somos vencedores – afirmou o atacante, que foi eleito o melhor jogador da Copa Libertadores.

Apesar da perda do título, o atacante destacou a união do elenco e agradeceu a técnico Cuca, questionado pela expulsão nos acréscimos da partida deste sábado.

– A gente continua sendo família. Ser família quando ganha é fácil, tem que continuar sendo quando perde. Agradecer ao professor Cuca, que nos ajudou muito – conclui o atacante.

Mesmo com a derrota, Marinho acabou sendo eleito o melhor jogador da Copa Libertadores da América, superando Soteldo, Rony e Weverton.