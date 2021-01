Marinho pode repetir feito de Robinho e Neymar pelo Santos no ESPN Bola de Prata Sportingbet

Líder do prêmio 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet desde a 21ª rodada, o atacante Marinho entra nessa reta final de Campeonato Brasileiro como um dos grandes favoritos à Bola de Ouro.

Vice-artilheiro da Série A com 15 gols (um a menos que Thiago Galhardo, do Internacional), e um dos líderes em assistências da competição (6), o camisa 11 do Peixe pode se tornar o 6º jogador do clube a ganhar a Bola de Ouro.

Desde o início da premiação, os santistas que ganharam como melhores do Brasileirão foram o goleiro Cejas (1973), o volante César Sampaio (1990), o meia Giovanni (1995) e os atacantes Robinho (2004) e Neymar (2011).

Vale lembrar que Pelé nunca entrou na disputa por ser considerado Hors Concurs. O Rei disputou o Brasileirão entre 1970 e 1974 na era do Bola de Prata. Já Neymar virou também Hors Concurs em 2012, não entrando na disputada daquele ano.

Com cinco ganhadores do Bola de Ouro, o Santos é o segundo no ranking, atrás apenas do Flamengo, que já faturou seis Bolas de Ouro, a última delas em 2019, com Gabigol.

Clubes que mais ganharam a Bola de Ouro:

1º Flamengo (6)

2º Corinthians(5)

2º Santos (5)

2º São Paulo (5)

5º Cruzeiro (4)

5º Internacional (4)

5º Palmeiras(4)

8º Atlético-MG (3)

8º Grêmio(3)

8º Vasco (3)

11º Athletico-PR (2)

11º Fluminense (2)

13º Bangu (1)

13º Red Bull Bragantino (1)

13º Guarani (1)

Ganhadores da Bola de Ouro:

1973 – Cejas – Santos

1973 – Ancheta – Grêmio

1974 – Zico – Flamengo

1975 – Waldir Peres – São Paulo

1976 – Figueroa – Internacional

1977 – Toninho Cerezo – Atlético-MG

1978 – Falcão – Internacional

1979 – Falcão – Internacional

1980 – Toninho Cerezo – Atlético-MG

1981 – Paulo Isidoro – Grêmio

1982 – Zico – Flamengo

1983 – Roberto Costa – Atlético-PR

1984 – Roberto Costa – Vasco

1985 – Marinho – Bangu

1986 – Careca – São Paulo

1987 – Renato Gaúcho – Flamengo

1988 – Taffarel – Internacional

1989 – Ricardo Rocha – São Paulo

1990 – César Sampaio – Santos

1991 – Mauro Silva – Bragantino

1992 – Júnior – Flamengo

1993 – César Sampaio – Palmeiras

1994 – Amoroso – Guarani

1995 – Giovanni – Santos

1996 – Djalminha – Palmeiras

1997 – Edmundo – Vasco

1998 – Edílson – Corinthians

1999 – Marcelinho Carioca – Corinthians

2000 – Romário – Vasco

2001 – Alex Mineiro – Athletico-PR

2002 – Kaká – São Paulo

2003 – Alex – Cruzeiro

2004 – Robinho – Santos

2005 – Tevez – Corinthians

2006 – Lucas Leiva – Grêmio

2007 – Thiago Neves – Fluminense

2008 – Rogério Ceni – São Paulo

2009 – Adriano – Flamengo

2010 – Conca – Fluminense

2011 – Neymar – Santos

2012 – Ronaldinho Gaúcho – Atlético-MG

2013 – Éverton Ribeiro – Cruzeiro

2014 – Ricardo Goulart – Cruzeiro

2015 – Renato Augusto – Corinthians

2016 – Gabriel Jesus – Palmeiras

2017 – Jô – Corinthians

2018 – Dudu – Palmeiras

2019 – Gabigol – Flamengo