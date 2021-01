Marinho se diz motivado com apoio de Neymar e Pelé e diz qual jogador ‘tiraria’ do Palmeiras se pudesse

Destaque do Santos nos últimos dois anos, o atacante Marinho, em entrevista ao site da Fifa, disse que o Peixe tem uma motivação especial por contar com o apoio de Neymar e Pelé.

“Receber apoio de um jogador como Neymar e o Rei do Futebol, Pelé, é algo que nos motiva muito. Pelé fez história. Neymar está fazendo história. Ter os dois nos vendo, mandando apoio, nos deixa feliz”, disse o atacante.

Marinho foi perguntado sobre quem tiraria do time do Palmeiras, se pudesse, e a resposta foi justamente aquele que pode “sofrer” com ele em campo no Maracanã no sábado.

“Eles têm vários jogadores de qualidade, mas seria o Weverton. Ele está numa fase incrível. Ele é um goleiro incrível”.