Mariska Hargitay confirma aparição em Law & Order: Organized Crime

A série Law & Order: Organized Crime, protagonizada por Christopher Meloni interpretando Elliot Stabler, terá a participação da atriz Mariska Hargitay, que vive a personagem Olivia Benson em Law & Order: Special Victims Unit, da NBC.

Meses depois da emissora anunciar que Meloni voltaria a participar de SVU para um episódio, agora foi finalmente confirmado que Olivia também vai participar da nova série derivada.

Em suas redes sociais oficiais, Mariska Hargitay aproveitou para compartilhar algumas fotos dos bastidores nas quais aparece ao lado de Christopher Meloni. “Está tudo acontecendo”, ela escreveu na publicação.

Confira:

Saiba mais sobre Olivia Benson e Elliot Stabler em Law & Order: Organized Crime

Apesar de algumas divergências contratuais — que, inclusive, afastaram o ator de Law & Order: SVU —, Christopher Meloni está de volta com seu personagem para protagonizar uma nova produção. A trama apresenta Elliot Stabler quando ele retorna ao NYPD para suas atividades profissionais.

No entanto, isso só acontece após uma catástrofe pessoal que deixou marcas severas e as coisas parecem ter mudado bastante desde a última vez em que ele esteve no departamento. Dessa forma, para combater o crime organizado e se reestruturar, muitas coisas precisarão acontecer.

Ainda não se sabe especificamente como será a participação da Olivia Benson de Mariska Hargitay. Ao que tudo indica, ela aparecerá para alinhar perspectivas com o antigo parceiro. Vale destacar que, por conta dos imbróglios da vida real, Meloni não teve uma despedida decente na série original.

Law & Order: Organized Crime sofreu bastante com a pandemia do coronavírus. Todos os planejamentos iniciais acabaram tendo modificações contínuas e os prazos foram ficando cada vez mais longos. Aparentemente, nas últimas semanas, as coisas estão começando a caminhar de um jeito interessante e os trabalhos já foram retomados.

Vamos aguardar por novidades!