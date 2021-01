Marketing de Conteúdo e Atração Orgânica

Marketing de Conteúdo e novos entrantes no empreendedorismo

Através do marketing de conteúdo, a empresa alcança novos clientes e possibilita a expansão e a valorização da marca no mercado. Por isso, o marketing de conteúdo é uma estratégia muito utilizada por novos entrantes no empreendedorismo.

Uma vez que através dos conteúdos gerados em diversas plataformas, é possível despertar o interesse do público para a marca, fazendo com que esse contra fluxo de procura se torne orgânico.

Atração do público de forma orgânica

No entanto, essa atração do cliente em nenhum momento diz respeito a enganar o cliente, ao contrário, se trata de aparecer para que o cliente veja na sua marca uma solução inovadora.

Uma vez que para que uma marca seja vista como uma solução ela precisa gerar conteúdos estratégicos que reforcem essa solução para o público.

Por isso, o marketing de conteúdo diz respeito a várias plataformas, ao passo que pode ser utilizada a estratégia de gerar conteúdo em várias plataformas simultaneamente. Sendo assim, a empresa pode gerar o conteúdo através de blogs, redes sociais, vídeos etc. Ou seja, utilizando os diversos canais como Facebook, Instagram, YouTube.

Objetividade estratégica da empresa e plataformas simultâneas

No entanto, para que a empresa tenha o marketing de conteúdo como uma solução, é preciso que todas as plataformas estejam estrategicamente amparadas dentro das objetividades da empresa.

Uma vez que gerar conteúdos em vários canais é uma forma de aumentar a visibilidade para o cliente e não dispersar recursos. Por isso, o marketing de conteúdo quando feito de forma estratégica se torna muito resolutivo para o cliente e para a empresa.