Marta anuncia que irá casar com Toni Deion, sua companheira

A craque brasileira Marta anunciou nesta segunda-feira que irá casar com a sua companheira, Toni Deion, também jogadora. O casal revelou, cada uma em sua rede social, a novidade em uma postagem com um “álbum” de fotos das duas juntas. Elas, que atuam juntas no Orlando Pride, da Flórida, haviam assumido a relação publicamente no ínicio de 2019.

– Esse é mais um capítulo da história que estamos escrevendo juntas – disse Marta em sua publicação no Instagram.

– Yes – postou, por sua vez, Toni em sua conta também no Insta.

A brasileira e a americana, que se conheceram no clube onde jogam, vivem juntas em Winter Park, na Flórida. As duas tinham adotado três cães, chamados Zoe, Zeca e Toby. Um coincidência de Marta e Toni é que ambas fazem aniversário no dia 19 de fevereiro.

Marta tem 34 anos e é considerada a maior jogadora da história do Brasil. Ela já conquistou seis vezes o prêmio de melhor jogadora do Mundo. Já a defensora Toni Deion Pressley, de 30 anos, foi selecionada pelo Orlando Pride no draft em 2015.