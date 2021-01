Martín Benítez comemora retorno ao Vasco

O Vasco acertou a prorrogação do empréstimo do meia Martín Benítez até o meio do ano. O argentino foi regularizado e pode fazer sua reestreia neste sábado, contra o Coritiba, em São Januário.

Benítez exaltou seu retorno ao Vasco. O meia afirmou que espera estar preparado para ajudar a equipe na reta final do Brasileiro.

“Estou muito feliz porque o Vasco te gera algo que você está dentro do Vasco. O Vasco te faz sentir algo que o torna um torcedor a mais do clube. Estava com muita vontade de voltar. O treinador me chamou, e estou muito agradecido a ele. Estou com muita vontade de voltar a jogar, sei que preciso de tempo para me recuperar. Estou muito feliz por tudo que fizeram pela volta, por todos os torcedores que me escreveram nas redes sociais. Estou preparado. Venho a somar e para dar o melhor ao Vasco. Nosso objetivo é dar o melhor estar à disposição o mais rápido possível”, disse.

O argentino lembrou da despedida dos companheiros no fim de dezembro. Benítez chegou a voltar para seu país após Vasco e Independiente-ARG não se acertarem sobre sua permanência.

”Fui mais do que nada triste porque o Vasco estava em momento muito difícil e sentia que não podia sair naquele momento. Sabia que não dependia de mim, então não queria abandonar o barco. Não era um momento fácil para todos. Fui embora com a sensação de que queria ficar até o final para conseguirmos o objetivo que traçamos. Por isso estava triste e por isso estou muito feliz por voltar. Estava na Argentina, não estava treinando e nem jogando. Sentia falta do vestiário. Estou feliz de estar aqui de novo”, declarou.

Martín Benítez vem realizando treinamento físico para poder estar de volta no sábado. No entanto, o meia ainda não tem a vaga certa na equipe titular, segundo adiantou Vanderlei Luxemburgo.