Marvel escala Ethan Hawke para interpretar vilão em série com Oscar Isaac · .

Ethan Hawke, ator indicado quatro vezes ao Oscar, foi escalado para interpretar o vilão principal de Moon Knight (Cavaleiro da Lua), série da Marvel no Disney+ que será protagonizada por Oscar Isaac. A produção ainda está nos estágios iniciais, com as gravações iniciando em março deste ano.

De acordo com a revista Hollywood Reporter, o acordo entre Hawke e o estúdio já está fechado. No entanto, não foi divulgado qual personagem o ator interpretará. Além dele, a atriz May Calamawy (Ramy) também foi confirmada na atração.

Caso Hawke chegue para viver o principal antagonista do Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, ele será Raoul Bushman, um mercenário ex-parceiro do herói que o trai durante um serviço no Egito. É após o embate entre os dois que o protagonista encontra a antidade que lhe dá superpoderes.

Em Cavaleiro da Lua, Isaac viverá Marc Spector, um ex-soldado de elite da CIA que se torna um mercenário. Suas ações no submundo do crime o tornam milionário, mas um último serviço realizado no Cairo, no Egito, o deixa entre a vida e a morte após ser traído por um antigo aliado.

Largado para morrer no deserto, Spector acaba se deparando com o espírito de Khonshu, o deus egípcio da Lua, que o ajuda em sua ressureição. A volta, no entanto, acaba criando múltiplas personalidades no protagonista. Ao retornar para Nova York, ele assume duas identidades: Steve Grant, o milionário mulherengo, e Jake Lockley, um taxista.

Jeremy Slater será produtor executivo, showrunner e roteirista da série. Kevin Feige, presidente do Marvel Studios e principal mente criativa por trás do Universo Marvel, também atuará como produtor na expansão do universo no Disney+.