Mass Effect Legendary Edition: lojas sugerem lançamento em março

Uma listagem que surgiu no site de grandes varejistas asiáticas acabou vazando a data de lançamento de Mass Effect Legendary Edition, segundo fontes confiáveis do site Euro Gamer.

Nesta última segunda-feira (11), as lojas Shopitree e GSShop, respectivamente de Cingapura e Indonésia, listaram a coletânea Mass Effect Legendary Edition, confirmando que o título que contém os três primeiros games da franquia Mass Effect e todas suas DLCs será lançado oficialmente em 12 de março de março deste ano. Os anúncios foram publicados por um usuário do Twitter, mas o tweet já foi excluído das redes sociais sem motivo aparente.

(Fonte: Shopitree / Reprodução)Fonte: Shopitree

Até o momento, a remasterização da franquia da BioWare teve poucas informações compartilhadas, já que a Eletronic Arts não divulgou trailers, data de lançamento ou detalhes gráficos do título. Até o momento, sabe-se apenas que será multiplataforma e com “texturas, shaders, modelos, efeitos e recursos técnicos” melhorados para a nova geração, com suporte para 4K Ultra HD.

Ansioso para a chegada da trilogia Mass Effect revitalizada nos motores gráficos modernos? Deixe sua resposta nos comentários.