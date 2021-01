Mateus Vital vê Corinthians ‘ficando muito mais com a bola’ e acredita em vaga no G4

Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira, Mateus Vital comentou sobre a melhora do Corinthians nos últimos jogos. De acordo com o meio-campista, a equipe tem apresentado mais intensidade, com evolução nas partes física, técnica e tática.

“Junto com a melhora na parte física tem a questão de que, hoje, o nosso time fica muito mais com a bola. Quando se fica mais com a bola, tem a confiança de jogo, consegue comandar os jogos e você corre menos, acaba fazendo a bola correr. Na questão da parte física, com certeza a gente melhorou muito”, afirmou.

Vital também destacou o crescimento dos jogadores de ataque do Alvinegro, que estão mais confiantes e têm tomado melhores decisões.

“A melhora está na questão da confiança e frieza para fazer as escolha. O Mancini cobra muito fazer a melhor escolha. Acho que a gente tem conseguido fazer isso e aproveitar as chances claras”, explicou.

Com a evolução, o jogador acredita que seja possível o Corinhtians conseguir terminar o Campeonato Brasileiro entre os quatro primeiros colocados. No momento, a equipe está no oitavo lugar com 42 pontos.

“Com certeza. Era o nosso objetivo desde sempre. Para muitos, no começo a gente iria brigar contra o rebaixamento. Mas sabíamos da qualidade do elenco e que a gente iria brigar lá em cima. Quem veste essa camisa sabe da responsabilidade. A gente que sempre almejar coisas grandes. Tenho certeza que a gente vai beliscar essa vaguinha”, finalizou.