Matheus Babi recebe proposta de clube português e pode deixar o Botafogo

O Botafogo está perto de confirmar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, os alvinegros vão ter que negociar alguns jogadores para poder aliviar a folha salarial.

Alguns destaques da equipes vêm despertando o interesse de outros clubes. O atacante Matheus Babi é um deles e recebeu uma proposta de empréstimo do Santa Clara-POR.

Os portugueses desejam contar com Babi até o meio de 2021, com a possibilidade de comprá-lo após o período. No entanto, os valores não agradaram aos dirigentes alvinegros.

A imprensa portuguesa especulou que o Santa Clara queria pagar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 16 milhões). Só que o Botafogo tem apenas 40% dos direitos de Matheus Babi. O restante pertence ao Serra Macaense-RJ.

Enquanto isso, Matheus Babi segue treinando com o elenco do Botafogo. Os alvinegros se preparam para encarar o Palmeiras, na terça-feira, em São Paulo.