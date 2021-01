Matheus Henrique lamenta virada para o Flamengo no segundo tempo

O Grêmio saiu de campo com uma derrota para o Flamengo nesta quinta-feira. Depois de terminar o primeiro tempo em vantagem, o Tricolor viu o Rubro-Negro crescer na etapa final e conquistar a vitória e os três pontos.

A virada foi lamentada por Matheus Henrique após a partida. O volante destacou a atuação da equipe nos 45 minutos iniciais, mas ressaltou que a equipe “deu mole” no segundo tempo.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom. Estávamos com bastante volume de jogo e conseguimos ir para o intervalo em vantagem. No segundo tempo a gente deu mole, sabemos que já sofremos em alguns jogos por isso. Não poderíamos ter deixado acontecer de novo, mas aconteceu. Agora é levantar a cabeça que domingo temos outra partida. Temos que nos reerguer”, declarou ao Premiere.

Com a derrota, o Grêmio segue na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 51 pontos, 11 de distância para o líder Internacional. O Tricolor volta aos gramados neste domingo, quando enfrenta o Coritiba às 16 horas (de Brasília), no Couto Pereira, pela 33ª rodada do Brasileirão.