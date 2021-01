Matías Viña revela por que terá ‘energia extra’ diante do Santos na final da Libertadores

A lateral esquerda do Palmeiras tem nome e sobrenome, Matías Viña. Apenas na segunda temporada como profissional, o uruguaio tomou conta da posição e ajudou o Verdão a chegar na final da Conmebol Libertadores, que acontece no próximo sábado contra o Santos.

O FOX Sports transmite ao vivo a final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Santos, no próximo sábado, 30 de janeiro, a partir das 17h (horário de Brasília). A decisão também terá acompanhamento em tempo real do ESPN.com.br, com VÍDEOS de lances e gols. E quando a bola parar, a melhor cobertura pós-jogo será na ESPN Brasil e no ESPN App, com entrevistas, festa do título e muita análise e opinião em SportsCenter e Linha de Passe, entre 19h e 0h.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“Estar na final é algo muito lindo, estar aqui e decidir um título muito importante. Não só individual, mas para a instituição. É algo que orgulha muito todo o elenco e todo mundo que trabalha no Palmeiras, é um sonho”, disse Viña.

“Quando tomei a decisão de vir para cá, um dos fatores era brigar pela Libertadores e fomos em busca disso. Jogo a jogo, esperando ou não, estamos aqui na decisão. Então, é desfrutar com responsabilidade”, completou.

Viña também falou da expectativa dos uruguaios para a decisão brasileira e a mística do Maracanã, estádio lembrado com muito carinho pelo passado glorioso Celeste.

“É um estádio que se fala muito no Uruguai, pelo o que aconteceu. Faz muito tempo, mas continuamos lembrando. É algo que dá uma energia extra e também você sonha em fazer algo parecido para os uruguaios festejarem”.