Mauricio Pochettino é anunciado oficialmente pelo PSG

O Paris Saint-Germain anunciou Mauricio Pochettino como novo treinador. Sem emprego desde que deixou o Tottenham, em 2019, o argentino assinou um contrato até junho de 2022 com a opção de extensão por mais um. Ele irá ocupar a vaga do alemão Thomas Tuchel, demitido na última semana.

A estreia de Mauricio Pochettino à frente do Paris Saint-Germain acontecerá na próxima quarta-feira. O duelo será diante do Saint-Étienne, em compromisso válido pela 18ª rodada do Campeonato Francês.

– Estou extremamente feliz e honrado por ser o novo treinador do Paris Saint-Germain. Agradeço aos dirigentes do clube pela confiança que depositam em mim. Como você sabe, este clube sempre manteve um lugar especial em meu coração. Tenho memórias maravilhosas disso, especialmente da atmosfera única do Parque dos Príncipes. Volto com muita ambição e humildade, mas também com muita vontade de trabalhar com alguns dos jogadores mais talentosos do mundo. Esta equipe tem um potencial fantástico e farei de tudo para otimizar os resultados do Paris Saint-Germain em todas as competições. Faremos também o nosso melhor para dar à nossa equipa aquela identidade de jogo combativa e ofensiva que os adeptos parisienses sempre adoraram – disse o novo treinador.

Esse será o retorno de Pochettino ao PSG, por onde já atuou como jogador. Pelo clube francês, o argentino atuou em 95 partidas e marcou seis gols, entre janeiro de 2001 e junho de 2003.

A equipe francesa será a quarta experiência do argentino como treinador. Antes, comandou Espanyol, Southampton e Tottenham. Ele ainda não soma títulos na nova função.