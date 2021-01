Mauro Cezar anuncia saída do Grupo Disney: ‘Não é mais o mesmo lugar’

O jornalista Mauro Cezar Pereira, de 57 anos, está de saída dos canais ESPN Brasil. Em uma publicação nas redes sociais, neste sábado, o comunicador anunciou que está fora do Grupo Disney, após 16 anos, e explicou o motivo de ter recusado a proposta de seguir na emissora esportiva, agora dona dos canais Fox Sports e ESPN Brasil.

– Após mais de 16 anos, deixo os canais ESPN – começou dizendo ele na publicação via Instagram. Mauro relembrou que seu primeiro contato com os canais ao receber um convite de integrar o time em 2004. Ele afirmou que sempre será grato aos colegas e ao grupo que agora está se fundindo com o Fox Sports.

– Jamais fui de reclamar de emprego sem me mexer. Se não estava bom, procurava outro. E nunca trabalhei por tanto tempo no mesmo lugar. Mas a ESPN não é mais o mesmo lugar. Mudou, deixou de ser meu habitat. Melancólico admitir, mas como disfarçar? Direito dela, claro – explicou ele, que ainda se aprofundou nas mudanças do canal:

– Recentemente, lá de fora, veio outra alteração que modifica a relação com funcionários. A inflexível proposta do grupo para renovar contrato trazia em anexo um “cadeado” onde se lia “exclusividade”! E sem grandes contrapartidas. Em 2021? Nessa altura da vida, com quase 38 anos de carreira? Abrir mão de tudo? Seria frustrante, além de um retrocesso profissional.

Mauro ainda desejou “sorte” aos colegas de ESPN Brasil que optaram por seguir criando conteúdo exclusivo para o Grupo Disney. Desde 2019, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), obrigou que a Disney realizasse uma fusão entre seus dois espaços na TV fechada para conteúdo exclusivo ao esporte. Com isso, o agora “Grupo Disney” fez um vaivém no jornalismo.

– Não estava disposto a fazer isso comigo mesmo. Saio orgulhoso por ter contribuído com a TV que marcou época investindo no jornalismo que acredito.

Com muito trabalho, horas e horas, dia após dia, construí a estrutura profissional que me permite escolher. E é ótimo poder dizer “não” quando há incompatibilidade entre o que nos é proposto e nossos planos, sonhos.

Com a nova decisão logo no começo de 2021, Mauro seguirá com seus conteúdos em suas redes sociais e manterá seus outros trabalhos, como blogs em alguns portais. A ideia, segundo a mensagem compartilhada, é que o jornalista pretende investir em um espaço cada vez mais invadido por comunicadores da TV: as mídias sociais. Atualmente, Mauro possui cerca de 500 mil inscritos no YouTube e 1 milhão de seguidores no Twitter.