MaxMilhas contrata para as áreas de marketing, atendimento e tecnologia

A MaxMilhas, empresa especializada na emissão de passagens aéreas, está com vagas abertas para as áreas de marketing, atendimento e tecnologia. Com sede em Minas Gerais, a companhia aceita candidaturas de profissionais de todo o país, já que os contratados atuarão, a princípio, em sistema de home office.

Com o objetivo de permitir que cada vez mais pessoas possam viajar e viver histórias incríveis, a MaxMilhas revolucionou o setor de turismo e tecnologia do Brasil, se tornando uma das maiores companhias do segmento. Para suportar o crescimento, a empresa busca profissionais para os cargos de Analista de Controladoria, Analista de Dados, Analista Jurídico, Especialista DevOps, Estrategista de Conteúdo, Gerente de Atendimento e Operações, Pessoa Coordenadora de CRM, Pessoa Desenvolvedora Back-end e Pessoa Desenvolvedora Back-end | Java.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de diversos benefícios, como plano de saúde, vale refeição/alimentação, licença maternidade/paternidade estendida e, claro, 20 mil milhas para o funcionário viajar nas férias. Com uma cultura plural e inclusiva, a empresa ressalta que todas as pessoas são bem-vindas em seu processo seletivo.

Inscrições

Os interessados podem se inscrever diretamente na página de Carreiras da empresa, disponível no endereço: https://maxmilhas.gupy.io/. Mais informações sobre cada uma das vagas, bem como detalhes sobre pré-requisitos, experiências ou nível de escolaridade, também podem ser obtidas no site.

Importante ressaltar que serão aceitas candidaturas de profissionais de todo o país. Isso porque os contratados atuarão em sistema de home office, como todo o escritório desde o início da pandemia.

