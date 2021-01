McDonald’s abre matrículas para Programa de Estágio 2021

Estudantes que desejam uma oportunidade em uma das maiores redes de serviço de alimentação rápida do mundo já podem preparar o currículo. A Arcos Dorados, responsável pela operação dos restaurantes McDonal’s na América Latina e Caribe, está com as inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2021.

São diversas oportunidades para atuar nas áreas corporativas da empresa e, também, no centro de treinamento da empresa, mais conhecido como Hamburguer University. Tanto escritório quanto unidade de capacitação estão localizados em Barueri, na Região Metropolitana de São Paulo.

O programa de Estágio do McDonald’s 2021 é considerado um dos principais do país, com foco na formação e desenvolvimento profissional de jovens estudantes. Neste ano, a empresa busca profissionais para as áreas de Marketing, Comunicação Corporativa, Jurídico, Relações Governamentais, Recursos Humanos, Tecnologia da Informação, Universidade Corporativa, Desenvolvimento Sustentável e Compromisso Social, Desenvolvimento de Operações e Treinamento, Expansão e Construção, Central de Pedidos e Vendas de Segmentos.

Além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale-transporte, vale alimentação e/ou refeição, assistência médica, day off de aniversário, entre outros. No entanto, o destaque fica para o modelo de trabalho híbrido, que consiste na atuação em parte no escritório e parte em home office.

Como se inscrever no Programa de Estágio do McDonald ‘s 2021

Podem participar estudantes do ensino superior em áreas correlatas às mencionadas acima e formatura prevista entre junho de 2022 e junho de 2023. As inscrições para o Programa de Estágio do McDonald’s 2021 devem ser realizadas diretamente site da 99Jobs, responsável pela seleção dos candidatos, até 18 de janeiro.

O processo seletivo é composto por duas fases, além da inscrição. Os interessados passarão por testes on-line e uma dinâmica, que também será realizada de forma virtual. A previsão é de que os estudantes contratados iniciem o estágio em março deste ano.

Fique ligado no Notícias Concursos e aproveite para acompanhar os principais destaques e vagas do mercado.