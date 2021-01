MCU: quais filmes e séries fazem parte da Fase 4 da Marvel

Depois de mais de 1 ano de espera, a Fase 4 do MCU finalmente terá início — e não será no cinema. O futuro da Marvel começará no Disney+ com a série WandaVision, que chega ao catálogo nesta sexta-feira (15). Depois disso, serão pelo menos mais 22 produções (algumas ainda sem data) que servirão para responder às perguntas que ficaram no encerramento da Fase 3 e trilhar o caminho da Fase 4.

Quer saber quais são os próximos lançamentos? Apresentamos tudo o que já sabemos sobre o futuro do MCU.

WandaVision (15 de janeiro de 2021)

WandaVision vai levar o MCU para o Disney+ e expandir as narrativas para séries. A trama se passa após os eventos de Vingadores: Ultimato, e mostra Wanda criando uma realidade alternativa para trazer o Visão de volta. Contudo, essa ação terá efeitos inimagináveis.

The Falcon and the Winter Soldier (19 de março de 2021)

Falcão e o Soldado Invernal mostrará os dois heróis tendo que enfrentar novamente o Barão Zemo (Daniel Brühl). Ao mesmo tempo, Sam Wilson (Anthony Mackie) precisará lidar com o fardo de assumir o escudo do Capitão América.

Viúva Negra (7 de maio de 2021)

Em Viúva Negra, Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) terá que lidar com uma perigosa conspiração ligada ao passado dela como espiã. O filme se passa entre Capitão América: Guerra Civil e Vingadores: Guerra Infinita e deverá apresentar Yelena Belova (Florence Pugh) como a sucessora da heroína no MCU.

Loki (maio de 2021)

Após fugir dos Vingadores, em Ultimato, Loki é preso pela Autoridade da Variação do Tempo (AVT), organização responsável por manter as linhas do tempo em ordem nos quadrinhos da Marvel. Agora, o Deus da Trapaça terá que trabalhar para eles, a fim de deixar as coisas em ordem.

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis (9 de julho de 2021)

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.Fonte: IMDb/Reprodução

Estrelado por Simu Liu, o filme apresentará oficialmente o vilão Mandarim. Sem sinopse oficial.

What If…? (metade de 2021)

A série explorará situações alternativas aos acontecimentos oficiais do MCU. Os episódios mostrarão o que poderia acontecer se a agente Peggy Carter fosse a Capitã América no lugar de Steve Rogers, por exemplo.

Eternos (5 de novembro de 2021)

Eternos.Fonte: IMDb/Reprodução

Eternos acompanhará um grupo de seres celestiais que vivem em segredo na Terra. Os heróis vão precisar se reunir para lutar contra uma antiga raça inimiga, os Deviantes. Sem sinopse oficial.

Homem-Aranha 3 (17 de dezembro de 2021)

No terceiro filme do Amigão da Vizinhança no MCU, alguns rumores sugerem que Tobey Maguire e Andrew Garfield devem aparecer em algum momento da produção. Jamie Foxx e Alfred Molina também devem reprisar seus papéis como Electro e Doutor Octopus. O filme deverá contar, ainda, com a participação do Doutor Estranho. Por fim, Charlie Cox pode retornar como Demolidor. Sem sinopse oficial.

Ms. Marvel (fim de 2021)

Série da heroína adolescente, ainda sem sinopse oficial.

Hawkeye (fim de 2021)

Hawkeye.Fonte: IMDb/Reprodução

Série centrada nas aventuras de Kate Bishop, que assume o lugar do pai, o Gavião Arqueiro. Sem sinopse oficial.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (25 de março de 2022)

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.Fonte: IMDb/Reprodução

No próximo filme do Mago Supremo da Marvel, a trama estará conectada aos eventos das séries WandaVision e Loki. Sem sinopse oficial.

Thor: Love and Thunder (6 de maio de 2022)

Thor: Love and Thunder.Fonte: IMDb/Reprodução

O quarto filme do Deus do Trovão apresentará Jane Foster (Natalie Portman) como A Poderosa Thor. Chris Hemsworth deverá retornar como Thor, assim como Taika Waititi como diretor. Sem sinopse oficial.

Pantera Negra II (8 de julho de 2022)

Pantera Negra II.Fonte: IMDb/Reprodução

A sequência mostrará mais detalhes de Wakanda e sua população. Chadwick Boseman, que faleceu devido a complicações de um câncer colorretal, não será substituído nesse filme. Sem sinopse oficial.

Capitã Marvel 2 (11 de novembro de 2022)

Capitã Marvel 2Fonte: IMDb/Reprodução

Sequência ainda sem sinopse oficial.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2022)

Quantumania.Fonte: IMDb/Reprodução

O filme terá o retorno de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Juntam-se ao elenco Jonathan Majors como Kang, o Conquistador, e Kathryn Newton como a filha de Rudd, Cassie Lang. Peyton Reed, que comandou os dois primeiros filmes, também retorna como diretor. Quantumania não tem data de estreia prevista até o momento.

Moon Knight (2022)

Moon Knight.Fonte: IMDb/Reprodução

Série sobre o Cavaleiro da Lua protagonizada por Oscar Isaac. Sem sinopse oficial.

She-Hulk (2022)

She-Hulk.Fonte: IMDb/Reprodução

Série sobre a advogada Jennifer Walters (prima de Bruce Banner) que adquire os poderes do Gigante Esmeralda após realizar uma transfusão de sangue. Será protagoniza por Tatiana Maslany, de Orphan Black. Sem sinopse oficial.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 (2023)

Guardiões da Galáxia Vol. 3.Fonte: IMDb/Reprodução

O terceiro filme da franquia deverá se concentrar no grupo tentando encontrar Gamora após os eventos de Vingadores: Ultimato. Sem sinopse oficial.

Quarteto Fantástico (sem data)

Quarteto Fantástico.Fonte: IMDb/Reprodução

Filme sobre a primeira família da Marvel. Sem sinopse oficial nem previsão de lançamento.

Invasão Secreta (sem data)

Série sobre a saga dos quadrinhos Invasão Secreta. Sem sinopse oficial nem previsão de lançamento.

Coração de Ferro (sem data)

Série sobre a sucessora de Tony Stark. Sem sinopse oficial nem previsão de lançamento.

Armor Wars (sem data)

Série focada no personagem de Don Cheadle, Máquina de Combate. Sem sinopse oficial nem previsão de lançamento.