Fora da RedeTV! desde novembro, Faa Morena não se intimidou ao tentar uma vaga no The Voice+, da Globo. A apresentadora de 63 anos, que tem um álbum gravado no currículo, se inscreveu no reality incentivada por sua família. “Me candidatei”, revela.

A iniciativa de buscar uma chance no reality com candidatos maiores de 60 anos surgiu após um bate-papo casual com Carla Pereira, irmã de Júlia Pereira, sua nora e apresentadora do quadro Fama Fashion, no TV Fama, da RedeTV!.

“Durante uma conversa de família, a Carlinha me disse que tinha aberto as inscrições. Daí me entusiasmei e me candidatei (risos)”, entrega ao .. “Não entraram em contato. Mas, com certeza, faz parte, pois foram muitos profissionais inscritos”, completa.

Sem ter conseguido ser selecionada para a disputa sênior da Globo, Faa revela que pretende ir atrás de outras competições musicais, como o The Voice Brasil. “Me entusiasmei. Pretendo tentar. O ‘não’ eu já tenho. Imagine se vier um sim? Ficarei muito feliz”, analisa.

Em 2002, Faa mostrou seu lado cantora no álbum Fá Morena, lançado pela Universal Music. Apaixonada por música, comandou por 17 anos o programa Ritmo Brasil, na RedeTV!. Pela experiência e por sua carreira, poderia também ser jurada em um reality musical. Ela admite que se surgir um convite, pode analisar a proposta.

“Penso em dar tempo ao tempo. Comecei a me candidatar em algo agora (risos). Mas se souber de um projeto bacana, por que não?”, observa.

Desde que pediu demissão da RedeTV!, Faa tem investido em seu canal no YouTube. Passado o período de festas, ela adianta que tem novidades para a plataforma. “Já estou com entrevistas em vista e vamos continuar no melhor para o nosso público”, finaliza.

Veja live de Faa Morena com Roberta Campos em que ela canta: