Fátima Bernardes voltou à apresentação do Encontro na manhã desta segunda-feira (4) após ficar um mês afastada para tratar um câncer de útero. A jornalista fez um desabafo sobre como ainda está se adaptando após o baque que sofreu. “Sinto que ainda estou me recuperando do soco”, relatou.

“É com uma alegria enorme que eu dou bom dia pra você aí do outro lado da telinha, dou bom dia pro meu parceiro de todas as horas, André Curvello, que bom reencontrar você”, começou Fátima. “Muito bom dia, que saudade”, respondeu o colega.

“Bom, queria agradecer muito a minha parceira Patrícia Poeta por todo carinho, por toda energia, toda alegria, todo talento que ela usou aqui, muito obrigada”, agradeceu a titular sobre a apresentadora do É de Casa que a cobriu durante a licença médica.

Em seguida, a ex-âncora do Jornal Nacional cometeu sua primeira gafe do ano na apresentação. “Eu e você e o meu parceiro vamos juntos até às 11h45… Ih, até o meio-dia! Foi bom que eu já voltei com um meme, né, gente? Já voltei dando o horário do final do programa errado. A gente vai juntos até o meio-dia”, brincou Bernardes.

Curvello, então, perguntou à apresentadora como estava sendo voltar. “Olha, tá fazendo um mês, né. Porque eu tô com uma sensação de reestreia, talvez nem seja tanto tempo assim, já tem um mês da cirurgia. Mas eu lembro muito da sensação do programa do dia 2 de dezembro, que eu já sabia que teria que ir ao médico porque já sabia que alguma coisa tinha dado errado. Então eu já fiz o programa de um jeito internamente diferente”, começou ela.

“E hoje é completamente diferente. Me sinto renovada, com uma expectativa muito boa. É curioso porque eu ouvi muitas histórias ao longo do programa, histórias de recomeço, de pessoas que venceram o câncer. E eu sempre imaginei como seria, como a pessoa se sente. A sensação é um soco, e a sensação que você não sabe onde vai cair. Mas no meu caso, eu já pensava em como eu ia me levantar rapidamente”, relembrou.

“Não dei prazo, mas da notícia à cirurgia foram quatro dias, graças a Deus eu tenho a condição de fazer os exames, tenho uma enorme gratidão por isso. Sem deixar de pensar na angústia das pessoas que não conseguem fazer isso com tanta rapidez, se em quatro dias eu já fiquei angustiada, doida pra me livrar, é tão duro você imaginar a saúde como tá no nosso país, vendo as pessoas que tão aí lutando pelo direito de serem tratadas, né”, lamentou ela.