MediaTek apresentará chip 5G de 6 nanômetros em 20 de janeiro

A MediaTek vai esperar a poeira da CES 2021 baixar e realizará um grande anúncio na semana que vem. Em uma postagem realizada na rede social Weibo, a companhia revelou um evento que ocorrerá em 20 de janeiro, data em que a firma pode apresentar seu primeiro chip feito em arquitetura de 6 nanômetros.

O anúncio da empresa não revela grandes detalhes sobre o chip 5G para smartphones que será apresentado na ocasião. A imagem divulgada pela MediaTek apenas aponta o lançamento de um novo produto para a linha Dimensity com “tecnologia superior”.

Fonte: Gizchina

Por outro lado, os rumores já indicam qual a grande novidade que pode ser revelada pela companhia no dia 20 de janeiro. Segundo as especulações, o primeiro chip em 6 nanômetros da empresa será o Dimensity MT689X.

Chip top de linha

De acordo com detalhes divulgados por Digital Chat Station, perfil no Weibo famoso por vazar detalhes da indústria, a MediaTek estaria preparando dois chips em 6 nanômetros. O modelo MT689X pode ser o mais poderoso entre os lançamentos.

Segundo as especulações, o chip utilizando a nova tecnologia será baseado no núcleo Cortex-A78 da ARM, que entregará velocidades de até 3,0 GHz. Com isso, o produto adotará um design similar ao Snapdragon 888 e Samsung Exynos 1080, mas ainda deve perder na performance.

Os vazamentos apontam que o novo processador top de linha da MediaTek terá desempenho similar ao Snapdragon 865+. Por outro lado, a tendência é que o chip seja mais barato que os concorrentes e traga um nível elevado de performance para celulares com valores mais acessíveis.