Meia brasileiro do Alverca sofre parada cardiorrespiratória

Alex Apolinário, meio-campista brasileiro do Alverca, sofreu uma parada cardiorrespiratória no duelo contra o Almeirim na terceira divisão portuguesa. O brasileiro desmaiou no gramado aos 27 minutos da primeira etapa, foi atendido em campo e levado para o Hospital de Vila Franca de Xira.

O destaque do Alverca precisou do uso de desfibrilador. Após ser atendido por bombeiros por cerca de uma hora, jogadores e comissão técnica de ambos os clubes se reuniram no centro do gramado e realizaram uma oração pela recuperação do atleta de 24 anos.

Segundo o clube, a situação de Apolinário era estável após os primeiros socorros, mas a imprensa portuguesa afirma que as próximas 48 hora serão decisivas para o brasileiro.