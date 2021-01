Meia do Avaí joga um tempo inteiro e é substituído após teste para Covid ter resultado positivo

Após jogar todo o primeiro tempo da partida contra o CSA, na tarde deste sábado, em Alagoas, o meio-campista Valdívia, do Avaí, foi substituído por ter testado positivo para a Covid-19. A informação foi dada pelo SporTV durante a transmissão da partida pela Série B do Brasileirão.

O resultado do exame teria chegado ao conhecimento do clube por meio de informação repassada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) durante o confronto disputado em Maceió, momento em que o jogador estava em campo.

Ainda segundo a transmissão, o teste seria referente à partida diante do Juventude, na próxima terça-feira (19), em Florianópolis. Ele foi realizado na manhã deste sábado e o resultado saiu com a partida em andamento. Já o exame realizado para o confronto deste sábado teria sido negativo.

Ao ser informado, o Avaí substituiu o jogador, que deu lugar ao também meio-campista Renato. Até o momento, o clube ou mesmo a CBF não se pronunciaram em caráter oficial. A partida terminou empatada por 1 a 1.

Desde que chegou ao Avaí por empréstimo do Internacional, Valdívia participou de 45 partidas contando com o jogo diante do CSA, onde fez sete gols em passagem marcada por altos e baixos.