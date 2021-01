Meio-campista castiga rivais do Flamengo e será aproveitado por Ceni em elenco da próxima temporada

Hugo Moura fez parte do elenco campeão do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores pelo Flamengo em 2019. Por conta da forte concorrência no time carioca, acabou emprestado ao Coritiba. E a tão sonhada rodagem vem dando frutos ao meio-campista, que se tornou carrasco dos rivais cariocas e vai retornar ao Flamengo para a temporada 2021.

Desde que chegou ao Coxa, Hugo Moura foi titular do time paranaense. E ajudou a equipe com boas atuações, gols e assistências diante de Vasco e Fluminense.

Na 30ª rodada, o Coritiba buscou uma vitória sobre o Vasco dentro de São Januário por 1 a 0. E Hugo Moura foi responsável pelo gol marcado diante dos cariocas.

Na última quarta-feira, o Coritiba recebeu o Fluminense e saiu de campo com o empate por 3 a 3. E o volante foi responsável por duas assistências em dois gols do Coxa.

Na primeira, Hugo Moura fez um lançamento achando Luiz Henrique livre no meio-campo. O atleta teve a facilidade de carregar a bola, arriscar de longe e abrir o placar.

Hugo Moura comemorando gol marcado pelo Coritiba contra o Vasco pelo Brasileirão Divulgação/Coritiba FC

Na segunda, o meio-campista puxou contra-ataque do Coritiba e deu uma linda assistência para Natanael, que bateu na saída do goleiro Marcos Felipe para fazer 2 a 0.



Emprestado pelo Flamengo até o fim da temporada, Hugo Moura vai retornar ao clube a pedido do treinador Rogério Ceni assim que acabar o Brasileirão. Ele tem contrato até 2023 com os cariocas.

A rodagem que ganhou no Coritiba o credencia para brigar pro uma posição no plantel rubro-negro. Atualmente, Arão, Gerson, Diego e João Gomes são as opções se Ceni para a proteção do sistema defensivo. Hugo ainda pode atuar como zagueiro caso seja necessário