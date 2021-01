Mel Maia curte dia de praia com amigos no Rio, e jovens ameaçam fotógrafos · .

Nem a pandemia da Covid-19 impediu Mel Maia de curtir a praia na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (8). Acompanhada de amigos, a atriz foi flagrada por paparazzi no local. A situação teria irritado o grupo que acompanhava a artista, o que teria resultado em um episódio de ameaças aos fotógrafos. A Polícia Militar precisou ser acionada.

Delson Silva, um dos profissionais que trabalha para a AgNews, relatou que ele e os colegas teriam sido encurralados pelos jovens no hotel Windsor. Por conta da situação, os fotógrafos precisaram deixar o local às pressas. De acordo com o paparazzo, a polícia precisou ser chamada, mas também não conseguiu conter os ânimos do grupo.

Mel Maia usou o Instagram para desmentir a acusação. “Esse paparazzi estava aqui na praia tirando fotos minhas desde que eu cheguei. Quando eu reparei que ele estava tirando foto, eu fiz pose, mandei beijo, ele mandou beijo de volta, fez coração e saiu”, iniciou ela em vídeos publicados no Stories no Instagram.

“Eu também tenho problemas de autoestima, problemas com o meu corpo, e já estava me incomodando [as fotos]. Mesmo assim, eu não fiz nada, meus amigos não fizeram nada, a gente entrou na água. Teve uma hora que eu pedi pra ele parar de tirar foto. Ele não parou. Minha mãe falou: ‘Mel, você não quer ir até ele e pedir pra ele tirar uma foto sua normal, pra você não sair distraída?’. Eu falei: ‘Boa ideia’. Meu amigo, Gabriel, falou: ‘Vou atrás dele’. Meus amigos foram”, continuou.

O amigo citado por Mel Maia justificou que as provocações partiram do fotógrafo. “Ele começou a correr do nada, foi pro quiosque, quando chegou lá, ele jogou a mochila no chão e falou assim: ‘Vem pra mão, eu vou te pegar agora’. Eu falei: ‘Eu não vou brigar com você’.”

Em uma foto, feita antes do suposto ataque, é possível ver a atriz abraçada com um garoto. No entanto, não se trata do jogador de futebol Jean Lucas, que havia sido apontado como novo namorado da menina.

Confira o vídeo e algumas fotos a seguir:

Amigos de atriz encurralam fotógrafos

Mel Maia na praia da Barra da Tijuca