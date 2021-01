A cantora Maraisa, dupla de Maiara, revelou aos seguidores do Instagram que já ficou com fã. A sertaneja respondeu algumas perguntas e abriu o jogo sobre detalhes pessoais. “Ficar com fã é a melhor coisa do mundo”, avaliou a artista na última quinta-feira (21).

Nos Stories da rede social, um internauta perguntou à artista se ela já havia ficado com admiradores. “É verdade! Já fiquei com fã e, gente, ficar com fã é a melhor coisa do mundo. A gente tem que ficar com quem gosta da gente, com quem admira a gente. Fã é a melhor coisa que existe nesse mundo, né?”, disse ela.

A cantora também disse que nunca se relacionou com outra mulher, mas admitiu que costuma ouvir a pergunta com frequência. “Gente, se vocês olharem a minha caixa de perguntas, a maioria é se eu já fiquei com mulher, se eu já beijei mulher. Eu nunca fiquei com mulher, gente. Eu não sei de onde vocês tiram isso”, respodeu.

Recentemente, o nome da irmã de Maiara virou motivo de comentários nas redes sociais. Esta semana, um ex-namorado da cantora foi anunciado como participante do Big Brother Brasil 21. No Twitter, Maraisa brincou ao saber da novidade. “Agora não sei mais pra quem torcer”, escreveu ela.

Confira os posts a seguir: