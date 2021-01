‘Melhor estar aqui do que no sofá assistindo aos outros’

Antes da final da Conmebol Libertadores, neste sábado, contra o Santos, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, admitiu que está nervoso para o jogo.

Em coletiva no Maracanã, palco da grande decisão continental, o português salientou que a ansiedade pré-jogo decisivo é normal, e que todos sentem – até mesmo os maiores jogadores e treinadores do mundo.

“Ansiedade é normal. Acontece com qualquer ser humano. Acontece com Tite, com Jürgen Klopp, com José Mourinho, com Messi, com Ronaldo, com Neymar… Nós sentimos isso, e eles sentem também. É normal acontecer comigo, com o Cuca… O que sentimos é perfeitamente normal”, afirmou.

O zagueiro Gustavo Gómez, capitão alviverde, também falou sobre o tema.

“A ansiedade está aí… A gente está descansando, trabalhando, se hidratando, para tratar de fazer um grande jogo. Mas a ansiedade está aí. Tratamos de aproveitar esse momento único, pois poucos jogadores têm chance de jogar uma final de Libertadores. Claro que tem pressão, que tem ansiedade, mas a gente também trata de aproveitar o momento, o treino de hoje, o aquecimento de amanhã. É bom também. Se um jogador fala que não está ansioso, é mentira dele. Mas é algo normal, e faremos de tudo para conquistar esse título amanhã”, discursou.

Abel ainda brincou dizendo que prefere estar passando nervoso antes de uma final de Libertadores do que ficar relaxado em casa vendo outras equipes disputando a Glória Eterna.

“O foco tem que ser no momento que estamos. Prefiro sentir todo esse clima estando aqui (no Maracanã) do que estar no sofá de casa assistindo aos outros”, salientou.

“Estamos aqui para aproveitar. São momentos únicos em nossas vidas. Temos que viver com intensidade, alegria, prazer, fazer um jogo inteligente e equilibrado. E temos que jogar futebol no mais alto nível. Foi para isso que meus jogadores trabalharam durante toda essa temporada e durante toda a vida deles. Foi por isso que eles fizeram muitos sacrifícios para ter essa oportunidade”, seguiu.

Abel Ferreira durante jogo entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão Cesar Greco/Ag Palmeiras

“A única coisa que vou exigir deles amanhã, dos 11 que iniciarem e dos cinco que entrarem, é que deem o seu melhor. É a única coisa que peço aos meus jogadores, pois é que eu exijo de mim também”, finalizou.