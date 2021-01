‘Melhor jamais começar’ · .

Guta Stresser tem relatado no Instagram sua luta para parar de fumar. Desde sexta-feira (8), a atriz passou a usar a rede social como uma forma de desabafar e conversar com os seguidores sobre a situação. “Nunca esqueça: melhor mesmo jamais começar do que ter que parar! Não comece, não experimente, não se vicie!”, aconselhou ela.

A intérprete de Bebel em A Grande Família (2001-2014) tem usado um aplicativo para marcar os dias longe do cigarro. “Recomeçando a tentar parar de fumar. Nem sei quantas vezes eu zerei esse aplicativo. Tipo, comecei de novo, do zero. Já parei tantas vezes de fumar que nem consigo mais contabilizar. É desesperador”, escreveu na primeira postagem sobre o assunto.

“É uma coisa tão difícil, ao menos pra mim, e acredito que pra muitos, que às vezes da vontade de dar uns gritos e chorar como uma criança de quem arrancaram um doce. Torçam por mim, eu não me responsabilizo muito pelos meus atos daqui até esse inferno de crise de abstinência passar!”, pediu ela.

Mais tarde, a artista fez uma nova publicação para registrar as quinze horas que passou sem cigarro: “Nem 24 horas ainda e eu estou subindo pelas paredes. Penso em tudo que gostaria de estar fazendo e que não fiz, tenho picos de ansiedade e muita vontade de comer! É bem complexo ficar com abstinência de alguma coisa que te faz sentir o prazer da compensação”.

“E o cigarro é assim, você tem a ilusão de que ele está sendo reconfortante. Quando na verdade só está roubando a sua felicidade, roubando sua saúde e te tirando o verdadeiro prazer de viver. Fico torcendo para diminuir a vontade. Para não pensar mais nele. Como pode algo tão tóxico te fazer se sentir bem? Só pode ser ilusão! A gente se engana. Mas vou ficar firme, ao menos por hoje, só por hoje”, afirmou a participante da Dança dos Famosos 2020.

Na tarde deste sábado (9), Guta postou um texto sobre o terceiro dia sem tabaco. “Já consigo não xingar ninguém nem chorar copiosamente (até agora pelo menos) e até que já dou um sorrisinho básico sem morder ninguém. Estou super agradecida pelo incentivo que tenho recebido de todos. Queria responder um por um, mas, como sou eu mesma que respondo, às vezes não consigo dar conta”, disse ela.

“Sigo em frente, lutando para não recair, mas se recair sei que faz parte do processo!”, desabafou a artista. “O pulmão já agradece imensamente, o olfato e paladar também!”, completou.

Veja as publicações da atriz: