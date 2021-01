Melhor jogador da competição ganhará anel com desenho inspirado no Maracanã; veja os 4 indicados

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou nesta terça-feira o desenho do anel que será entregue ao melhor jogador da Conmebol Libertadores 2020.

A joia luxuosa teve seu formato inspirado no estádio do Maracanã, que receberá a grande final entre Palmeiras e Santos, no dia 30 de janeiro, às 17h (de Brasília).

“Um anel inspirado no Maracanã, o maior templo da história do futebol, que representa o símbolo do compromisso de ser o melhor jogador das Américas”, escreveu a Bridgestone, patrocinadora da competição e que dá nome ao prêmio do melhor atletas da América do Sul.

São quatro indicados à honraria, dois de cada finalista: o atacante Rony e o goleiro Weverton, do Palmeiras, e os atacantes Marinho e Soteldo, do Santos.

O vencedor será escolhido por voto popular. Quem quiser votar, tem que acessar o site fanbridgestone.com.

O anel que será entregue ao melhor jogador da Conmebol Libertadores 2020 Reprodução

O último ganhador do prêmio, aliás, foi um brasileiro: o atacante Bruno Henrique, campeão continental com o Flamengo, em 2019.